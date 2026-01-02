Запорожье под атакой дронов: девять ударов, пожары и пострадавший

Фото: Запорожская ОВА

Ночью 2 января Запорожье находилось под атакой вражеских беспилотников. Около полуночи в городе раздались взрывы

Об этом пишет "Справжнє" со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, передает RegioNews.

По его словам, враг нанес по городу девять ударов. По меньшей мере, в двух локациях возникли пожары. Поврежден многоэтажный жилой дом и объект инфраструктуры.

Первый заместитель начальника областной полиции Руслан Усманов сообщил в социальных сетях, что, по предварительным данным, ранения получил один человек.

На местах попадания работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, сотрудники СБУ, ГСЧС и патрульная полиция.

По данным ОВА, всего за сутки оккупанты нанесли 737 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области. Два человека получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский и Пологовский районы.

Напомним, армия РФ в ночь на 1 января атаковала энергетические объекты Украины в Волынской, Одесской и Черниговской областях. Энергетики работают, чтобы скорейшим образом возобновить электроснабжение.