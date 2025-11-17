09:28  18 листопада
На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
07:55  18 листопада
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
00:30  18 листопада
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 14:45

У Запоріжжі водій BMW на смерть збив чоловіка

17 листопада 2025, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі сталась смертельна аварія. На жаль, загинув 43-річний пішохід

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Аварія сталась увечері 16 листопада. Водій BMW збив 43-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Пішоходам варто пам’ятати: у темряві їх видно значно гірше, тому слід носити світловідбивні стрічки, жилети або аксесуари, переходити дорогу лише на пішохідних переходах та переконуватися у тому, що водій їх помітив. Водіям рекомендується зменшувати швидкість у нічний час, стежити за технічним станом фар, уникати різких маневрів та тримати достатню дистанцію. Дотримання простих правил може запобігти смертельним наслідкам", - закликають в поліцїі.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі сталася аварія за участю автобуса гурту "Без обмежень" та легкового автомобіля. Камера відеоспостереження зафіксувала момент зіткнення: автобус, здійснюючи поворот, зачепив задню частину легковика.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Запорізька область
Смертельна ДТП на Прикарпатті: зіткнулись легковик та рейсовий автобус - є загибла та постраждалі
17 листопада 2025, 12:45
На Волині легковик злетів з мосту у річку: є постраждалі
17 листопада 2025, 12:40
У Львові вночі легковик виїхав на кільце та врізався в дерево: водій загинув
17 листопада 2025, 11:38
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Електронні цигарки vs Галущенко. Що потрібно знати про очищення від корупції
18 листопада 2025, 10:50
"Міндічгейт" у владі: Зеленському радять звільнити Єрмака – УП
18 листопада 2025, 10:41
На Миколаївщині знешкодили ще одну міну поблизу місця, де підірвався трактор
18 листопада 2025, 10:31
На Львівщині зіткнулися вантажівка та легковик: серед чотирьох постраждалих – дитина
18 листопада 2025, 10:20
Фасував і продавав психотропи: у Рівному затримали наркодилера
18 листопада 2025, 10:13
РФ вдарила по енергооб’єктах у чотирьох областях – Міненерго
18 листопада 2025, 09:58
На Вінниччині потяг на смерть збив чоловіка: поліція встановлює особу загиблого
18 листопада 2025, 09:47
Російські удари по Харківщині: загинула дівчина, постраждали 11 людей
18 листопада 2025, 09:44
На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
18 листопада 2025, 09:28
У Києві затримали чоловіка, який за $25 тис. "працевлаштовував" до спецслужби
18 листопада 2025, 09:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »