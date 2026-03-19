19 березня 2026, 22:45

На Полтавщині чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку: вона народила дитину

Фото: Нацполіція
У Полтавській області чоловік отримав підозру у зґвалтуванні дитини. Виявилось, що дівчинка народина від нього дитину

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як попередньо з'ясували правоохоронці, 11-річна дівчинка була в гостях у знайомого. Він застосував фізичну силу та зґвалтував її. Внаслідок цього вона завагітніла та народила дитину. Чоловіку вже повідомили про підозру.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, мешканець Хмельниччини проведе решту життя за ґратами за сексуальне насильство над дитиною – він ґвалтував доньку з пʼяти років.

згвалтування діти Полтавська область
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
