На Полтавщині чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку: вона народила дитину

У Полтавській області чоловік отримав підозру у зґвалтуванні дитини. Виявилось, що дівчинка народина від нього дитину

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Як попередньо з'ясували правоохоронці, 11-річна дівчинка була в гостях у знайомого. Він застосував фізичну силу та зґвалтував її. Внаслідок цього вона завагітніла та народила дитину. Чоловіку вже повідомили про підозру.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

