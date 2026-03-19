У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала жінка

Трагедія сталась 19 березня на одній з вулиць Дніпра. У соціальних мережах ділились подробицями

Це сталось на житловому масиві Ломівський. Там з вікна багатоповерхівки впала жінка. Місцеві жителі знайшли її тіло на тротуарі. Свідки викликали на місце екстрені служби. Наразі невідомо, чи був це суїцид. Всі обставини будуть з'ясовувати правоохоронці.

Жителів закликають пильнувати за своїм психічним станом та психічним станом ваших близьких, аби уникнути біди. Якщо вас щось турбує то звертайтеся за допомогою до фахівців на цілодобову гарячу лінію підтримки 7333.

