Поляки шукатимуть жертв Волинської трагедії на Рівненщині
Наступного тижня у Сарненському районі Рівненської області розпочнуться пошукові дослідження щодо виявлення останків жертв Волинської трагедії
Про це заявив керівник польської групи, генетик із Поморського медичного університету в Щецині, професор Анджей Оссовський, повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.
Йдеться про пошуки останків приблизно 60-70 людей в селі Угли.
Пошукові роботи розпочнуться в понеділок, 23 березня, і триватимуть приблизно до кінця наступного тижня.
Як повідомлялось, Україна розпочне у Польщі пошуково-ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії. Загалом сторони відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань історичного минулого.
18 березня 2026, 11:13На Рівненщині судитимуть лікарку, через яку помер чоловік
17 березня 2026, 16:30У Рівному підлітки знімали відео під російську музику на фоні потретів загиблих героїв
13 березня 2026, 22:45
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала жінка
19 березня 2026, 23:15На Полтавщині чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку: вона народила дитину
19 березня 2026, 22:45В Україні уже відремонтували понад 1 мільйон квадратних метрів доріг
19 березня 2026, 22:30На Сумщині з'являться нові автобусні маршрути
19 березня 2026, 22:15Якщо США та ЄС побояться прямого зіткнення з РФ, це стане фактичним кінцем НАТО
19 березня 2026, 21:59На Полтавщині чоловік жорстоко побив сина, бо той з'їв цукерку без дозволу
19 березня 2026, 21:45Жеваго отримав підозру у справі про виведення понад півмільярда гривень
19 березня 2026, 21:35Зеленський анонсував нові переговори щодо завершення війни
19 березня 2026, 21:15Прикордонник з Волині став чемпіоном Європи
19 березня 2026, 20:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі блоги »