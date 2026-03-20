20 березня 2026, 00:55

Ціни на моркву знову рухнули: скільки тепер коштує базовий овоч

В Україні продовжують фіксувати падіння вартості моркви. Це пов'язують з великим обсягом пропозиції, тоді як попит на коренеплоди залишається досить невисоким

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 19 березня в Україні морква з місцевих господарств надходить у продаж по 5-11 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то це вже на 12% дешевше.

"За словами учасників ринку, знижувальний ціновий тренд зумовлений насамперед великим обсягом пропозиції, тоді як попит на коренеплоди залишається досить невисоким. Більшість господарств із настанням потепління почали активно розпродавати наявні запаси. Водночас досить значною є пропозиція некондиційних коренеплодів, що також чинить тиск на ціни якісної продукції", - кажуть аналітики.

Варто зазначити, що якщо порівнювати з минулим роком, то зараз в Україні морква продається на 72% дешевше.

Нагадаємо, раніше впали ціни на картоплю. Якщо порівнювати ціни з минулим роком, зараз картопля в середньому на 61% дешевше.

