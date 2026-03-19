В Україні значно подорожчали продукти: як змінились цінники
В Україні з початку 2026 року подорожчали харчові продукти. Стало відомо, на що ціни зростали найбільше
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Найбільше з початку року подорожчала гречка: середня ціна в січні становила 33,02 гривні за кілограм, а вже у березні вона зросла до 52,46 гривні за кілограм, що на 59% більше.
Змінились також ціни на овочі та фрукти. Ціни на яблука зросли на 46% – з 31,46 до 45,78 гривні за кілограм. Помідори додали у ціні 35% і наразі коштують у середньому 167,42 гривні за кілограм. Також зросли ціни:
- рафінована соняшникова олія – на 31% (до 89,02 гривні за 850 мілілітрів);
- слабосолений оселедець – на 29% (до 246,06 гривні за кілограм);
- курячі яйця – на 23% (до 84,35 гривні за десяток);
- курятина (стегно) – на 22% (до 138 гривень за кілограм);
- свинина (грудинка) – на 19% (до 211,08 гривні за кілограм);
- огірки – на 11% (до 168,68 гривні за кілограм).
Нагадаємо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.
