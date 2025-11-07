У Кривому Розі чоловік підірвав гранату у власній квартирі

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 6 листопада близько 18:30 у Металургійному районі міста стався вибух у квартирі багатоповерхівки, внаслідок якого загинув чоловік. Попередньо, він підірвав бойову гранату. І

нші квартири не постраждали.

Поліція розслідує обставини події у межах кримінального провадження за фактом самогубства.

Нагадаємо, в Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною. На момент вибуху у будинку перебувала жінка та четверо неповнолітніх дітей. Вони не постраждали.