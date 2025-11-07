У Кривому Розі чоловік підірвав гранату у власній квартирі
У Кривому Розі правоохоронці проводять розслідування щодо інциденту, пов'язаного з вибухом гранати
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 6 листопада близько 18:30 у Металургійному районі міста стався вибух у квартирі багатоповерхівки, внаслідок якого загинув чоловік. Попередньо, він підірвав бойову гранату. І
нші квартири не постраждали.
Поліція розслідує обставини події у межах кримінального провадження за фактом самогубства.
Нагадаємо, в Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною. На момент вибуху у будинку перебувала жінка та четверо неповнолітніх дітей. Вони не постраждали.
