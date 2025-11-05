Фото: Нацполіція

Шахраї стали користуватись новою схемою для обману. Вони пропонують "допомогу" в реєстрації майна, або інші державні сервіси, а потім крадуть гроші

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За словами правоохоронців, шахраї імітують державні онлайн-сервіси. Потім вони спілкуються через особисті чати в соцмережах, обіцяючи швидко вирішити питання. Наприклад, реєстрація авто, отримати або замінити посвідчення водія та багато іншого.

За послуги аферисти вимагають передплату. Людина отримує реквізити приватних банківських карток. Після отримання коштів зв’язок із ними зникає, а люди залишаються і без грошей, і без послуги.

"Пам’ятайте: жодна державна установа, зокрема Головний сервісний центр МВС, ніколи не приймає оплату на особисті банківські картки фізичних осіб. Усі офіційні платежі здійснюються лише на державні рахунки, через офіційні каси банків або платіжні термінали. Працівники сервісних центрів МВС не надсилають приватні повідомлення із пропозиціями оформити послуги "в обхід системи", - попередили в поліції.

Нагадаємо, раніше жертвою аферистів стала жителька Буковини. Їй зателефонував невідомий, і представився співробітником банку. Врешті він виманив у жінки її особисті дані та вкрав з її рахунку понад 60 тисяч гривень.