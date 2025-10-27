У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
У Харкові 60-річний чоловік отримав підозру. Він завдав смертельних удари своєму товаришу під час застілля
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків влаштували застілля з алкоголем. В якийсь момент між ними сталась сварка. Під час суперечки зловмисник взяв ніж та завдав кілька ударів своєму товаришу. Потерпілий від отриманих поранень помер на місці.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині конфлікт між двома знайомими завершився трагічно. Поліція розслідує обставини смерті 47-річного чоловіка, підозрюваним у вбивстві є 20-річний знайомий загиблого, який залишив місце події.
27 жовтня 2025
