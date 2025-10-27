Фото: Нацполіція

У Харкові 60-річний чоловік отримав підозру. Він завдав смертельних удари своєму товаришу під час застілля

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, двоє чоловіків влаштували застілля з алкоголем. В якийсь момент між ними сталась сварка. Під час суперечки зловмисник взяв ніж та завдав кілька ударів своєму товаришу. Потерпілий від отриманих поранень помер на місці.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

