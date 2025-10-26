На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері

Фото: Національна поліція

У Теофіпольській громаді поліцейські затримали 42-річну жінку, яка під час сварки кілька разів вдарила ножем 62-річного чоловіка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 23 жовтня ввечері в одному з приватних будинків громади.

За даними поліції, під час застілля між підозрюваною та співмешканцем її матері виникла суперечка, яка переросла у бійку. Жінка схопила ніж і завдала чоловікові кілька ударів у спину.

Свідки події викликали швидку та поліцію. Потерпілого госпіталізували до Теофіпольської багатопрофільної лікарні.

Нападницю правоохоронці затримали на місці. Їй вже оголосили підозру.

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Кам'янському районі на Дніпропетровщині поліція затримала двох місцевих жителів, які підозрюються у скоєнні особливо тяжкого злочину. Чоловіки спланували та вчинили розбійний напад на 84-річного пенсіонера, внаслідок чого він загинув.