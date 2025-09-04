У Запоріжжі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку: є поранені
Вранці 4 вересня російські окупанти запустили безпілотник по Запоріжжю
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок. Внаслідок удару отримали поранення три людини.
Постраждалим надали усю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, в ніч на 4 вересня росіяни атакували Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях.
