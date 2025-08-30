10:37  30 серпня
30 серпня 2025, 09:39

Нічна атака на Дніпропетровщину: зруйнована інфраструктура, спалахнули масштабні пожежі

30 серпня 2025, 09:39
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
У ніч на 30 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Дніпропетровській області. Унаслідок ворожих обстрілів у Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на яких виникли пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в самому Дніпрі також загорілися приватний будинок і господарська споруда.

За попередніми даними, загиблих та травмованих немає.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки. До робіт залучено понад 100 рятувальників та 40 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети та балістику. Повітряна тривога охопила всю країну, вибухи лунали у багатьох регіонах.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Запоріжжя одна людина загинула, ще 24 отримали поранення.

07 серпня 2025
