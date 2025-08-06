У Київському метрополітені заявили про рекордні збитки

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Слово і діло".

Так, у першому півріччі 2025 року Київський метрополітен став найзбитковішим серед усіх українських підземок. За підрахунками журналістів, сума збитків сягнула 2,59 млрд грн.

"Усі метрополітени щороку завершували з фінансовими збитками, крім Кривого Рогу в 2022-му (+6,6 млн грн). Найгірша ситуація – в Києві: з -635,5 млн у 2019-му збитки зросли до -2,9 млрд у 2024 році. За перше півріччя 2025-го – вже -2,59 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні метро є в чотирьох містах: Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі. Кожне з цих міст має свою унікальну історію метробудування та особливості підземної системи.

Як повідомлялось, у столичному метро вирішили проблеми з безконтактною оплатою. Перед цим у КМДА повідомляли, що у Київському метрополітені через технічний збій тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах.