Окупанти вдарили авіабомбами по околицям Запоріжжя: поранені підліток і жінка
Вранці російська авіація завдала удару ФАБами по населеним пунктам Запорізького району. Внаслідок атаки поранені місцеві мешканці
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, окупанти, попередньо, вдарили по району чотирма ФАБами.
"У селі Веселянка постраждали 17-річний хлопець та 64-річна жінка. Зруйнований приватний будинок. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували", – йдеться у повідомленні.
Також через ворожий авіаудар у селищі Малокатеринівка понівечені дачні будинки. Вогнеборці загасили пожежу.
Нагадаємо, вчора окупанти завдали 475 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє цивільних.
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