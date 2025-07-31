Оккупанты ударили авиабомбами по окрестностям Запорожья: ранены подросток и женщина
Утром российская авиация нанесла удар ФАБам по населенным пунктам Запорожского района. В результате атаки ранены местные жители
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, оккупанты, предварительно, ударили по району четырьмя ФАБами.
"В селе Веселянка пострадали 17-летний парень и 64-летняя женщина. Разрушен частный дом. На месте возник пожар, который уже ликвидировали", – говорится в сообщении.
Также из-за вражеского авиаудара в поселке Малокатериновка изуродованы дачные дома. Спасатели потушили пожар.
Напомним, вчера оккупанты нанесли 475 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое гражданских.
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