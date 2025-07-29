Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

З 21 по 26 липня у Запоріжжі зафіксували підвищений рівень деяких шкідливих речовин в повітрі. За даними фахівців обласного центру з гідрометеорології, перевищення норм спостерігалось у таких показниках:

діоксид азоту – 1,4-2,0 рази вище норми;

фенол – 1,7-2,6 рази вище допустимого;

формальдегід – 2,2-2,9 рази.

При цьому важливо нагадати, що 29 липня у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що провели заміри повітря фахівці відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту. За даними ДСНС, стан у межах норми - 0,14 мкЗв/год.