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29 липня 2025, 22:55

Забруднення вітру у Запоріжжі: фахівці показали результати перевірки

29 липня 2025, 22:55
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Експерти перевірили вміст шкідливих речовин у повітрі в Запоріжжі. Деякі показники перевищують норми

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

З 21 по 26 липня у Запоріжжі зафіксували підвищений рівень деяких шкідливих речовин в повітрі. За даними фахівців обласного центру з гідрометеорології, перевищення норм спостерігалось у таких показниках:

  • діоксид азоту – 1,4-2,0 рази вище норми;
  • фенол – 1,7-2,6 рази вище допустимого;
  • формальдегід – 2,2-2,9 рази.

При цьому важливо нагадати, що 29 липня у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що провели заміри повітря фахівці відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту. За даними ДСНС, стан у межах норми - 0,14 мкЗв/год.

"Радіаційний фон по країні стабільний — загрози для населення немає. Моніторинг триває", - повідомляли в ДСНС.

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