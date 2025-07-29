Загрязнение ветра в Запорожье: специалисты показали результаты проверки
Эксперты проверили содержание вредных веществ в воздухе в Запорожье. Некоторые показатели превышают нормы
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
С 21 по 26 июля в Запорожье был зафиксирован повышенный уровень некоторых вредных веществ в воздухе. По данным специалистов областного центра по гидрометеорологии, превышение норм наблюдалось в следующих показателях:
- диоксид азота – 1,4-2,0 раза выше нормы;
- фенол – 1,7-2,6 раза выше допустимого;
- формальдегид – 2,2-2,9 раза.
При этом важно напомнить, что 29 июля в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что замеры воздуха провели специалисты отделения радиационной, химической и биологической защиты. По данным ГСЧС, состояние в пределах нормы - 0,14 мкЗв/час.
"Радиационный фон по стране стабилен - угрозы для населения нет. Мониторинг продолжается", - сообщали в ГСЧС.
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