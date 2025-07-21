Фото: mepr.gov.ua

Експерти підрахували збитки, завдані довкіллю з 2022 року. Це сталось через уламки боєприпасів, ракет

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Експерти Держекоінспекції Південного округу продовжують фіксувати екологічні втрати, спричинені обстрілами та бойовими діями на території Запорізької області. Фахівці займаються розрахунками шкоди, яка була завдана довкіллю через забруднення ґрунтів, засмічення територій уламками боєприпасів, ракет та будівельними відходами.

За даними експертів, з початку повномасштабної війни до липня 2025 року загальна сума збитків в області перевищила 20,3 мільярда гривень. Ці дані передані до правоохоронців.

Нагадаємо, що також в Україні близько 139 тисяч квадратних метрів залишаються потенційно замінованими. За словами колишнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, над розмінуванням територій в Україні працюють 225 розмінувальних машин. Частину з цієї техніки виробили в Україні.