У МВС відреагували на повідомлення про підвищений рівень радіації у Запоріжжі
Правоохоронці спростували інформацію про начебто небезпечний рівень радіації у Запоріжжі, про що раніше заявив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Телеграмі.
"Офіційно щодо рівня радіації в Запорізькій області: станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми - 0,14 мкЗв/год. Радіаційний фон по країні стабільний — загрози для населення немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що моніторинг триває.
Раніше ми повідомляли про те, що у Запоріжжі зафіксували підвищений рівень радіації. Станом на 19.00 29 липня радіаційний фон був небезпечний.
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