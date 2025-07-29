У МВС відреагували на повідомлення про підвищений рівень радіації у Запоріжжі

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Правоохоронці спростували інформацію про начебто небезпечний рівень радіації у Запоріжжі, про що раніше заявив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Телеграмі.

"Офіційно щодо рівня радіації в Запорізькій області: станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми - 0,14 мкЗв/год. Радіаційний фон по країні стабільний — загрози для населення немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що моніторинг триває.

Раніше ми повідомляли про те, що у Запоріжжі зафіксували підвищений рівень радіації. Станом на 19.00 29 липня радіаційний фон був небезпечний.