В МВД отреагировали на сообщения о повышенном уровне радиации в Запорожье
Правоохранители опровергли информацию о якобы опасном уровне радиации в Запорожье, о чем ранее заявил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство внутренних дел по Телеграмме.
"Официально по уровню радиации в Запорожской области: по состоянию на 21:20 отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины проведены замеры воздуха. Состояние в пределах нормы – 0,14 мкЗв/час. Радиационный фон по стране стабилен – угрозы для населения нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мониторинг продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье зафиксировали повышенный уровень радиации. По состоянию на 19:00 29 июля радиационный фон был опасен.
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