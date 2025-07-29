В МВД отреагировали на сообщения о повышенном уровне радиации в Запорожье

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Правоохранители опровергли информацию о якобы опасном уровне радиации в Запорожье, о чем ранее заявил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство внутренних дел по Телеграмме.

"Официально по уровню радиации в Запорожской области: по состоянию на 21:20 отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины проведены замеры воздуха. Состояние в пределах нормы – 0,14 мкЗв/час. Радиационный фон по стране стабилен – угрозы для населения нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье зафиксировали повышенный уровень радиации. По состоянию на 19:00 29 июля радиационный фон был опасен.