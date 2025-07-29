У Запоріжжі зафіксували підвищений рівень радіації
Внаслідок вітру з напрямку ЗАЕС у Запоріжжі зафіксовано підвищений рівень радіації
Як передає RegioNews, про це повідомив Телеграм-канал керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.
"Під час того як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території. Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз'яснення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що радіаційний фон наразі – небезпечний.
Нагадаємо, за добу у Запорізькій області сталась 21 пожежа. Вогонь охопив 14 гектарів. Рятувальники змогли вчасно локалізувати загоряння й не допустити поширення вогню.
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