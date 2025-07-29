В Запорожье зафиксировали повышенный уровень радиации
В результате ветра с направления ЗАЭС в Запорожье зафиксирован повышенный уровень радиации
Как передает RegioNews, об этом сообщил Телеграмм-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
"Во время того, как ветер дул, поднимался уровень излучения. Ветер со стороны оккупированной территории. Не хочу нагнетать или сеять панику, но это определенно требует внимания и разъяснения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что радиационный фон сейчас опасен.
Напомним, за сутки в Запорожской области произошел 21 пожар.
Удар по колонии под Запорожьем: погибли 17 осужденных, пострадали более 80 человекВсе новости »
29 июля 2025, 10:45Россияне атаковали исправительную колонию на Запорожье: 16 погибших и 35 раненых
29 июля 2025, 07:55Оккупанты сбросили 10 авиабомб на Запорожскую область: пострадала женщина
29 июля 2025, 07:20
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
Украине нужно 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны
29 июля 2025, 21:5615 тысяч долларов за "путешествие": на Волыни задержали водителя, который вез мужчин в Беларусь
29 июля 2025, 21:29У Чернышева нашли элитные поместья в Киевской области
29 июля 2025, 21:17Третья штурмовая показала, как уничтожают окупантов дронами на Харьковском направлении
29 июля 2025, 20:53Штормовое предупреждение в Украине: в каких областях будет непогода в среду
29 июля 2025, 20:16В Украине изменят правила медосмотра: кого будут проверять по-новому
29 июля 2025, 19:59Возвращение независимости НАБУ и САП: когда Рада будет голосовать
29 июля 2025, 19:56На Криворожье из-за жары пересох пруд - в регионе обостряется водный кризис
29 июля 2025, 19:53На Днепропетровщине мужчина ударил женщину топором: полиция выясняет обстоятельства
29 июля 2025, 19:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны