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29 июля 2025, 20:44

В Запорожье зафиксировали повышенный уровень радиации

29 июля 2025, 20:44
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате ветра с направления ЗАЭС в Запорожье зафиксирован повышенный уровень радиации

Как передает RegioNews, об этом сообщил Телеграмм-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

"Во время того, как ветер дул, поднимался уровень излучения. Ветер со стороны оккупированной территории. Не хочу нагнетать или сеять панику, но это определенно требует внимания и разъяснения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон сейчас опасен.

Напомним, за сутки в Запорожской области произошел 21 пожар.

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