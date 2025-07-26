На Запоріжжі гасили 21 пожежу
За добу у Запорізькій області сталась 21 пожежа. Вогонь охопив 14 гектарів
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
У Запорізькій області в суботу, 26 червня рятувальники гасили 21 пожежу. Вісім з них стались внаслідок обстрілів у Запорізькому та Пологівському районах.
Вогонь охопив на загальній площі понад 14 гектарів. Зокрема, в одному з населених пунктів Запорізького району загорілась суха трава на площі майже 4 гектарів. Рятувальники змогли вчасно локалізувати загоряння й не допустити поширення вогню.
Нагадаємо, раніше у Миколаївській області загорілась суха трава на території житлового сектору. На жаль, внаслідок пожежі загинула жінка.
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