Фото: ДСНС

За добу у Запорізькій області сталась 21 пожежа. Вогонь охопив 14 гектарів

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запорізькій області в суботу, 26 червня рятувальники гасили 21 пожежу. Вісім з них стались внаслідок обстрілів у Запорізькому та Пологівському районах.

Вогонь охопив на загальній площі понад 14 гектарів. Зокрема, в одному з населених пунктів Запорізького району загорілась суха трава на площі майже 4 гектарів. Рятувальники змогли вчасно локалізувати загоряння й не допустити поширення вогню.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області загорілась суха трава на території житлового сектору. На жаль, внаслідок пожежі загинула жінка.