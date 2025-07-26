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26 липня 2025, 21:15

На Запоріжжі гасили 21 пожежу

26 липня 2025, 21:15
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Фото: ДСНС
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За добу у Запорізькій області сталась 21 пожежа. Вогонь охопив 14 гектарів

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запорізькій області в суботу, 26 червня рятувальники гасили 21 пожежу. Вісім з них стались внаслідок обстрілів у Запорізькому та Пологівському районах.

Вогонь охопив на загальній площі понад 14 гектарів. Зокрема, в одному з населених пунктів Запорізького району загорілась суха трава на площі майже 4 гектарів. Рятувальники змогли вчасно локалізувати загоряння й не допустити поширення вогню.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області загорілась суха трава на території житлового сектору. На жаль, внаслідок пожежі загинула жінка.

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