15:04  28 липня
Одна з київських вулиць перетворилася на річку через сильну зливу - відео
14:12  28 липня
В Україну йдуть грози та спека: які регіони заллє, а де буде +36
11:49  28 липня
На Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці
UA | RU
UA | RU
28 липня 2025, 19:01

Обстріли Дніпропетровщини: поранено трьох цивільних, серед них - дві жінки

28 липня 2025, 19:01
Читайте также на русском языке
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Читайте также
на русском языке

Мирні громади Дніпропетровщини знову опинилися під обстрілами

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом дня 28 липня російські війська завдали ударів по кількох районах Дніпропетровської області. Під вогнем опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

У Нікопольському районі обстрілів зазнали місто Нікополь, а також території Марганецької, Покровської та Мирівської громад. Окупанти застосували дрони та ствольну артилерію. Внаслідок атаки поранено 59-річну жінку. Її доставили до медичного закладу, стан оцінюється як середньої тяжкості. Від вибухів виникли кілька пожеж. Загалом пошкоджено дев’ять приватних будинків і близько десяти господарських споруд, ще дві споруди знищено вщент. Обстрілами також пошкоджено енергетичну інфраструктуру та лінії електропередач.

Наслідки обстрілу в одній із громад Дніпропетровщини

На Синельниківщині удари прийшлися по Межівській, Маломихайлівській і Покровській громадах. Тут армія РФ використовувала дрони-камікадзе та авіабомби. Постраждали двоє мирних мешканців – 45-річний чоловік та 63-річна жінка. Обоє госпіталізовані, лікарі оцінюють їхній стан як стабільний, середньої тяжкості. Руйнувань зазнали приватні оселі, магазин, газові мережі та легковий транспорт.

Раніше повідомлялося, росіяни перетворюють на сміттєзвалище одне із найбільших міст Запорізької області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область обстріли Нікопольщина Синельникове дрон зруйновані будинки
На Дніпропетровщині чоловік на авто переїхав мотоцикл
28 липня 2025, 18:19
На Дніпропетровщині сторожа ферми вбив бик
28 липня 2025, 17:53
"Зливав" дані про ТЦК та блокпости: у Дніпрі засудили зрадника, який працював на росіян
28 липня 2025, 17:26
Всі новини »
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
"Цвинтар піаніно" в самому центрі Дніпра: вуличні інструменти знищили вандали
28 липня 2025, 20:31
На Харківщині російський дрон атакував цивільне авто: є загиблий
28 липня 2025, 20:25
На Дніпропетровщині жінку побили сусіди через зауваження
28 липня 2025, 20:15
На Прикарпатті чоловік хотів купити трактор, а став жертвою аферистів
28 липня 2025, 19:43
На Буковині дев'ять посадовців підозрюють у розтраті майже 23 млн грн
28 липня 2025, 19:30
У Кривому Розі чоловік підірвав гранатою дружину, а потім себе - від вибуху зайнявся будинок
28 липня 2025, 18:37
У Дніпрі через конфлікт чоловік кинув бойову гранату - пошкоджено будинок
28 липня 2025, 18:20
На Дніпропетровщині чоловік на авто переїхав мотоцикл
28 липня 2025, 18:19
Палає будинок на Житомирській трасі: дим стіною, видимість майже нульова
28 липня 2025, 18:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »