фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом дня 28 липня російські війська завдали ударів по кількох районах Дніпропетровської області. Під вогнем опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

У Нікопольському районі обстрілів зазнали місто Нікополь, а також території Марганецької, Покровської та Мирівської громад. Окупанти застосували дрони та ствольну артилерію. Внаслідок атаки поранено 59-річну жінку. Її доставили до медичного закладу, стан оцінюється як середньої тяжкості. Від вибухів виникли кілька пожеж. Загалом пошкоджено дев’ять приватних будинків і близько десяти господарських споруд, ще дві споруди знищено вщент. Обстрілами також пошкоджено енергетичну інфраструктуру та лінії електропередач.

Наслідки обстрілу в одній із громад Дніпропетровщини

На Синельниківщині удари прийшлися по Межівській, Маломихайлівській і Покровській громадах. Тут армія РФ використовувала дрони-камікадзе та авіабомби. Постраждали двоє мирних мешканців – 45-річний чоловік та 63-річна жінка. Обоє госпіталізовані, лікарі оцінюють їхній стан як стабільний, середньої тяжкості. Руйнувань зазнали приватні оселі, магазин, газові мережі та легковий транспорт.

Раніше повідомлялося, росіяни перетворюють на сміттєзвалище одне із найбільших міст Запорізької області.