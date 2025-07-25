Росіяни накрили Степногірськ з артилерії: важко поранена жінка
У п'ятницю вранці, 25 липня, російська армія завдала удари по селищу Степногірськ Василівського району. Внаслідок атаки тяжкі поранення дістала пенсіонерка
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Окупанти вдарили з артилерії по житловій забудові громади. Пошкоджені будинки. До лікарні ушпиталили місцеву жительку.
"64-річна жінка важко поранена внаслідок ворожої атаки на Степногірськ. Стан постраждалої медики оцінюють як тяжкий", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни били по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів поранена 48-річна жінка.
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