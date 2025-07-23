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23 липня 2025, 13:55

У Запоріжжі через нашестя сарани вводять "особливий режим"

23 липня 2025, 13:55
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фото: Справжнє
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Сарана з Кушугума вже дісталася до Запоріжжя. Фахівці ініціювали запровадження особливого режиму в Комунарському районі міста

Про це під час брифінгу повідомила представниця управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в Запорізькій області Людмила Кир’ян, інформує "Справжнє", передає RegioNews.

Наразі спеціалісти зафіксували ураження по всій плавневій зоні Кушугумської громади та в Комунарському районі Запоріжжя.

"На всій території Комунарського району Держпродспоживслужба ініціювала введення особливого режиму захисту рослин. Він потрібний для моніторингу і швидкого реагування на шкідника", — йдеться в повідомленні.

Водночас сарану виявили не на всій території району, а на площі 3 000 гектарів. Також є поодинокі випадки, коли шкідник фіксується в Олександрівському районі обласного центру.

Зазначається, що у разі необхідності дію особливого режиму поширять.

Сарана може завдати величезної шкоди сільгоспвиробникам – знищення врожаю може сягати 100%. Але фермери на комах поки не скаржилися.

Як пояснив заступник міського голови Запоріжжя Андрій П’ятницький, знищення саранових інсектицидами на території міста відбувається наразі локально.

Запоріжці масово повідомляють про комах, насамперед, у Комунарському районі. Влада запевняє, що для містян сарана не становить жодної загрози.

"Такого нашестя саранових в регіоні не бачили 30 років. Основна причина — війна: знищення Каховського водосховища, де й розплодилися комахи, та неможливість вести ефективних моніторинг та вчасне знищення саранових через безпекову ситуацію", — пояснили фахівці.

Період активності сарани становить 50 діб. Водночас це не означає, що вона "затримається" в Запоріжжі на майже два місяці, адже комахи мігрують.

За наявними даними, у Запорізькій області наразі виявили два види саранових — сарану перелітну і сарану єгипетську.

Нагадаємо, минулого тижня у селищі Кушугум, що на Запоріжжі, місцеві жителі повідомляли про атаку сарани.

Також повідомлялося, що днями комахи заполонили подвір'я та вулиці самого Запоріжжя.

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