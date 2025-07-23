Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Правоохоронцям повідомили, що в одному з дворів у приватному секторі Запоріжжя людина отримала серйозні травми. Коли вони прибули за адресою, то знайшли на подвір'ї мертвого чоловіка.

Після спілкування з очевидцями, поліцейські знайшли чоловіка біля річки. Він намагався позбутися слідів злочину. Правоохоронці затримали підозрюваного. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали підлітка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві. За попередніми даними, 15-річний хлопець під час сварки завдав чоловіку понад 30 ударів ножем. Від отриманих травм потерпілий помер.