У Запоріжжі на подвір'ї будинку знайшли тіло чоловіка: поліція знайшла підозрюваного
У Запоріжжі знайшли тіло чоловіка в приватному секторі. Правоохоронці знайшли підозрюваного
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Правоохоронцям повідомили, що в одному з дворів у приватному секторі Запоріжжя людина отримала серйозні травми. Коли вони прибули за адресою, то знайшли на подвір'ї мертвого чоловіка.
Після спілкування з очевидцями, поліцейські знайшли чоловіка біля річки. Він намагався позбутися слідів злочину. Правоохоронці затримали підозрюваного. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали підлітка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві. За попередніми даними, 15-річний хлопець під час сварки завдав чоловіку понад 30 ударів ножем. Від отриманих травм потерпілий помер.
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