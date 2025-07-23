Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Правоохранителям сообщили, что в одном из дворов в частном секторе Запорожья человек получил серьезные травмы. Когда они прибыли по адресу, нашли во дворе мертвого мужчину.

После общения с очевидцами полицейские нашли мужчину у реки. Он пытался избавиться от следов преступления. Правоохранители задержали подозреваемого. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области задержан подросток, подозреваемый в жестоком убийстве. По предварительным данным, 15-летний парень во время ссоры нанес мужчине более 30 ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался.