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23 июля 2025, 01:50

В Запорожье во дворе дома нашли тело мужчины: полиция нашла подозреваемого

23 июля 2025, 01:50
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Фото из открытых источников
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В Запорожье обнаружили тело мужчины в частном секторе. Правоохранители нашли подозреваемого

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Правоохранителям сообщили, что в одном из дворов в частном секторе Запорожья человек получил серьезные травмы. Когда они прибыли по адресу, нашли во дворе мертвого мужчину.

После общения с очевидцами полицейские нашли мужчину у реки. Он пытался избавиться от следов преступления. Правоохранители задержали подозреваемого. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области задержан подросток, подозреваемый в жестоком убийстве. По предварительным данным, 15-летний парень во время ссоры нанес мужчине более 30 ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался.

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