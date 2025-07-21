На Тернопільщині встановлюють обставини загадкової смерті юнака
У Кременецькому районі на узбіччі дороги виявили мотоцикл і тіло юнака
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За словами місцевого жителя, він помітив тіло хлопця, коли вранці йшов на роботу.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій мотоцикла HONDA СВ 500 не впорався з керуванням та допустив падіння через що і загинув на місці.
Нагадаємо, на Тернопільщині автомобіль збив дитину на електросамокаті.
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