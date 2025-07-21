На Тернопільщині встановлюють обставини загадкової смерті юнака

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Кременецькому районі на узбіччі дороги виявили мотоцикл і тіло юнака

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами місцевого жителя, він помітив тіло хлопця, коли вранці йшов на роботу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій мотоцикла HONDA СВ 500 не впорався з керуванням та допустив падіння через що і загинув на місці.

Нагадаємо, на Тернопільщині автомобіль збив дитину на електросамокаті.