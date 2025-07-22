На Херсонщині росіяни атакували медзаклад
Російський безпілотник атакував село Урожайне Бериславського району Херсонської області
Як передає RegioNews, про це повідомила Херсонська ОВА у Телеграмі.
"Після обіду російські окупанти атакували з БпЛА Урожайне. Ворожий дрон "прилетів” поблизу місцевого закладу охорони здоровʼя", - йдеться у повідомленні.
Через російську атаку у будівлі пошкоджено фасад та вікно.
"Інформація щодо постраждалих не надходила", - додали у Херсонській ОВА.
Нагадаємо, 22 липня армія РФ обстріляла село на Херсонщині.
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