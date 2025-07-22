17:50  22 липня
У Києві через сильний вітер упав будівельний кран
16:24  22 липня
Завтра в Україні очікуються грози, а подекуди спека до +35
15:29  22 липня
На Тернопільщині автомобіль збив матір з дитиною
UA | RU
UA | RU
22 липня 2025, 17:31

На Херсонщині росіяни атакували медзаклад

22 липня 2025, 17:31
Читайте также на русском языке
фото: Херсонська ОВА
Читайте также
на русском языке

Російський безпілотник атакував село Урожайне Бериславського району Херсонської області

Як передає RegioNews, про це повідомила Херсонська ОВА у Телеграмі.

"Після обіду російські окупанти атакували з БпЛА Урожайне. Ворожий дрон "прилетів” поблизу місцевого закладу охорони здоровʼя", - йдеться у повідомленні.

Через російську атаку у будівлі пошкоджено фасад та вікно.

"Інформація щодо постраждалих не надходила", - додали у Херсонській ОВА.

Нагадаємо, 22 липня армія РФ обстріляла село на Херсонщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область Херсонська ОДА атака дрон медзаклади війна фото
Вночі ППО приземлила понад 25 російських "шахедів" та БпЛА-імітаторів
22 липня 2025, 09:15
Внаслідок російських обстрілів постраждали 7 жителів Херсонщини
22 липня 2025, 08:50
Всі новини »
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
У Києві через сильний вітер упав будівельний кран
22 липня 2025, 17:50
На Рівненщині під виглядом "гуманітарки" через кордон завезли понад 10 автівок на 2 млн грн
22 липня 2025, 17:41
На Буковині за допомогою дрона затримали чотирьох чоловіків, які намагались втекти до Румунії
22 липня 2025, 17:22
Ефективність цих інституцій буде зрозумілою тоді, коли влада почне їх знищувати
22 липня 2025, 17:10
Готували теракти по всій Україні: викрито 7 агентів, серед яких 14-річні підлітки
22 липня 2025, 17:02
Житель Харківщини налагодив схему продажу авто, ввезених як гуманітарна допомога
22 липня 2025, 16:59
У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
22 липня 2025, 16:51
На Хмельниччині засудили чоловіка за смертельне побиття знайомого
22 липня 2025, 16:46
У Полтаві чоловік погрожував знайомому, а потім напав на поліцейського
22 липня 2025, 16:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »