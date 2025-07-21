Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Ворог атакував кілька громад Дніпропетровщини, спричинивши пошкодження будівель, інфраструктури та поранення людей

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Ворог застосував артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град", а також безпілотні літальні апарати FPV. Під удар потрапили Нікопольська, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.

Внаслідок атак постраждали дві жінки віком 65 та 57 років. Вони отримали поранення та перебувають на амбулаторному лікуванні. Зафіксовано пошкодження дев’яти приватних житлових будинків, чотирьох господарських споруд і автомобілів. Також постраждали лінії електропередач та газопровід. Через обстріли виникли пожежі, які вже ліквідували пожежники.

У Синельниківському районі агресор обстрілював Межівську та Великомихайлівську громади. Російська армія застосувала як безпілотники, так і реактивні системи залпового вогню "Град", а також керовані авіабомби (КАБи). В результаті постраждала інфраструктура - сільськогосподарське підприємство, автомобілі, трактор, житловий будинок та господарські будівлі.

За уточненою інформацією, вночі ворог також здійснив атаку КАБами по Новопавлівській громаді, внаслідок чого було зруйновано заклад культури. Ситуація залишається напруженою, тривають відновлювальні роботи та оцінка збитків.

Раніше повідомлялося, окупанти вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджені інфраструктура та АЗС.