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Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

Раніше з'являлась інформація про російські безпілотники в напрямку Запоріжжя. За словами Івана Федорова, в місті пролунали вибухи. Він додав, що це були вибухи від роботи українських сил протиповітряної оборони.

"Попередньо, без постраждалих та руйнувань", - повідомив голова ОВА.

Слід зазначити, що в багатьох областях України все ще триває повітряна тривога. Людям варто знаходитися в укриттях.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Дніпро балістичною ракетою. У місті пролунали вибухи.