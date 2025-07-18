У Запоріжжі пролунали вибухи: в області тривога
У багатьох регіонах України продовжується повітряна тривога. У Запоріжжі місцеві жителі могли чути вибухи
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
Раніше з'являлась інформація про російські безпілотники в напрямку Запоріжжя. За словами Івана Федорова, в місті пролунали вибухи. Він додав, що це були вибухи від роботи українських сил протиповітряної оборони.
"Попередньо, без постраждалих та руйнувань", - повідомив голова ОВА.
Слід зазначити, що в багатьох областях України все ще триває повітряна тривога. Людям варто знаходитися в укриттях.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували Дніпро балістичною ракетою. У місті пролунали вибухи.
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