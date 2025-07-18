В Запорожье раздались взрывы: в области тревога
Во многих регионах Украины продолжается воздушная тревога. В Запорожье местные жители могли слышать взрывы
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
Ранее появлялась информация о российских беспилотниках в направлении Запорожья. По словам Ивана Федорова, в городе раздались взрывы. Он добавил, что это были взрывы от работы украинских сил противовоздушной обороны.
"Предварительно, без пострадавших и разрушений", - сообщил глава ОВА.
Следует отметить, что во многих областях Украины все еще продолжается воздушная тревога.
Напомним, ранее россияне атаковали Днепр баллистической ракетой. В городе раздались взрывы.
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