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Во многих регионах Украины продолжается воздушная тревога. В Запорожье местные жители могли слышать взрывы

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

Ранее появлялась информация о российских беспилотниках в направлении Запорожья. По словам Ивана Федорова, в городе раздались взрывы. Он добавил, что это были взрывы от работы украинских сил противовоздушной обороны.

"Предварительно, без пострадавших и разрушений", - сообщил глава ОВА.

Следует отметить, что во многих областях Украины все еще продолжается воздушная тревога.

Напомним, ранее россияне атаковали Днепр баллистической ракетой. В городе раздались взрывы.