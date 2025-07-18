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18 июля 2025, 22:30

В Запорожье раздались взрывы: в области тревога

18 июля 2025, 22:30
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Иллюстративное фото
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Во многих регионах Украины продолжается воздушная тревога. В Запорожье местные жители могли слышать взрывы

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

Ранее появлялась информация о российских беспилотниках в направлении Запорожья. По словам Ивана Федорова, в городе раздались взрывы. Он добавил, что это были взрывы от работы украинских сил противовоздушной обороны.

"Предварительно, без пострадавших и разрушений", - сообщил глава ОВА.

Следует отметить, что во многих областях Украины все еще продолжается воздушная тревога.

Напомним, ранее россияне атаковали Днепр баллистической ракетой. В городе раздались взрывы.

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