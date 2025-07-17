фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У ніч проти 17 липня Дніпро та кілька районів області опинилися під ворожим вогнем

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, війська рф завдали ударів за допомогою безпілотників та артилерії. Атаки були зафіксовані на території міста, Дніпровського району, Нікопольщини та Межівської громади Синельниківського району.

Найбільших втрат зазнав обласний центр. У результаті обстрілу в Дніпрі загинув один чоловік, ще п’ятеро - віком від 35 до 70 років - отримали поранення. Зруйновано промислові об’єкти та господарську споруду. У Нікопольському районі внаслідок атак постраждали ще п’ятеро мирних жителів. Там пошкоджено житловий будинок, легковик і підсобну будівлю.

У Синельниківському районі ворожі снаряди влучили по об’єктах інфраструктури. Подробиці щодо характеру пошкоджень та масштабу руйнувань наразі уточнюються.

Дніпропетровська обласна прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України - "Порушення законів та звичаїв війни". Досудове розслідування триває. Правоохоронці документують усі обставини атак та збирають докази воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі під час атаки дронів пошкоджено термінал "Delivery": є загиблий і поранені.