РФ атакувала Запорізький район "шахедами": поранена людина, є руйнування
Зранку окупаційні війська РФ атакували Запорізький район ударними БпЛА. Внаслідок обстрілів сталися пожежі, поранений цивільний
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, армія РФ спрямувала на Запорізький район щонайменше дев'ять "шахедів". Виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі.
"Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району дістав поранень 79-річний чоловік. Медики надали всю необхідну допомогу", – додав Іван Федоров.
Нагадаємо, зранку російські війська завдали удару по одному з житлових мікрорайонів Чугуєва Харківської області. Поранені четверо мирних жителів.
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