Армія РФ завдала 600 ударів по Запорізькій області: є руйнування
Протягом минулої доби росіяни завдали 602 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів зруйнована та пошкоджена інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 16 липня російські окупанти здійснили:
- Шість авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Успенівці, Новоандріївці та Білогір’ю.
- 420 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Розумівку, Камʼянське, Гуляйполе, Добропілля, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- Пʼять обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе та Новоданилівку.
- 171 артилерійський удар завдали росіяни по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, вчора окупанти двічі вдарили по Нікополю. Постраждали рятувальники та місцеві жителі.
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