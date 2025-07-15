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15 липня 2025, 00:50

У Запорізькій області росіяни намагались прорватися в бік Кам’янського

15 липня 2025, 00:50
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Фото: Генштаб ЗСУ
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Росіяни продовжують спробу прорвати українську оборону. При цьому вони атакують не тільки позиції військових, але й населені пункти

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У зведенні Генштаб повідомив, що окупанти спробували просунутися на Оріхівському напрямку. Росіяни спробували також спробували потіснити позиції українських захисників у бік Кам’янського напрямку. Ворог завдав ударів по населених пунктах Новоданилівка та Плавні.

За даними Генштабу, за останню добу росіяни 88 разів атакували позиції українських військових. Найбільшу активність ворог проявляє на трьох напрямках: Лиманському, Покровському та Новопавлівському.

Нагадаємо, раніше військові повідомляли про зростання інтенсивності боїв на Запорізькому напрямку. Основною метою ворога є прорив до так званої "маріупольської траси", щоб дійти до Кам’янського, а надалі вийти на Комишуваху. Це росіянам потрібно, щоб вони могли перерізати важливі логістичні маршрути Сил оборони.

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