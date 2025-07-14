Окупанти атакували безпілотником жителя Херсона
Сьогодні зранку, 14 липня, російські війська вдарили дроном по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець
Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає RegioNews.
Відомо, що російські окупанти атакували місто близько 05:40. Під удар потрапив 56-річний чоловік. Поліцейські доправили постраждалого до лікарні.
"Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення лівої ноги. Медики надали йому необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо, вчора російські війська атакували артилерією багатоповерхівку в Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє людей.
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