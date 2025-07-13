Войска РФ нанесли более 500 ударов по Запорожской области: ранен человек
Вчера, 12 июля, российские войска нанесли 579 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак ранен мирный житель
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"66-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки по Пологовскому району. Поступило 11 сообщений о разрушении квартир, частных домов, гаражей и автомобилей", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера россияне атаковали Днепропетровскую область управляемыми авиабомбами. В результате обстрелов погибли двое местных жителей.
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