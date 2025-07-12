13:38  11 липня
На Запоріжжі фіксують нашестя сарани: перші відео з місця
10:10  11 липня
Поблизу Львова на BMW впало дерево: постраждала 17-річна дівчина
06:40  11 липня
З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа
UA | RU
UA | RU
12 липня 2025, 14:50

Росіяни накрили Дніпропетровщину артилеріями та дронами: є загиблі

12 липня 2025, 14:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. У ОВА розповіли про наслідки

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, вночі російські військові обстріляли Нікопольщину з артилерії та безпілотників. Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади.

Уже вранці росіяни атакували керованими авіабомбами Великомихайлівську громаду. Загинули двоє людей. Загорілось авто. Крім того, в лікарні помер чоловік, який 11 липня отримав поранення внаслідок обстрілів. Згодом Сергій Лисак поділився ще однією трагічною новиною.

У Нікополі внаслідок обстрілу російської артилерії загинула 27-річна жінка. Також двоє місцевих жителів постраждали: це 86-річна жінка та 35-річний чоловік, якого госпіталізували.

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, лінії електропередач.

Нагадаємо, що у Львові внаслідок обстрілу постраждали корпуси Львівської політехніки. Вибило близько 100 вікон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли Дніпропетровська область
Удар по Буковині: в Чернівцях оголосили День жалоби
12 липня 2025, 12:35
Росіяни накрили вогнем Харків: спалахнули пожежі, є постраждалі
12 липня 2025, 10:50
Росіяни атакували Львів: палали дахи будинків та автівки
12 липня 2025, 10:25
Всі новини »
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
"Зупинити війну можна лише силою": Зеленський після обстрілів України закликав партнерів до дій
12 липня 2025, 14:15
Атака на Львів: постраждали корпуси відомого університету
12 липня 2025, 13:20
Удар по Буковині: в Чернівцях оголосили День жалоби
12 липня 2025, 12:35
ДТП на Полтавщині: серед постраждалих 11-річний хлопчик
12 липня 2025, 12:15
ДБР забрало Віталія Шабуніна з фронту, куди він так і не доїхав: парадокс
12 липня 2025, 11:20
Росіяни накрили вогнем Харків: спалахнули пожежі, є постраждалі
12 липня 2025, 10:50
Росіяни атакували Львів: палали дахи будинків та автівки
12 липня 2025, 10:25
Удар по Буковині: двоє людей загинули, за життя потерпілих борються лікарі
12 липня 2025, 09:50
"Це було непросто": співачка Ліда Лі розповіла, як опинилась в Карпатських горах без зв'язку
12 липня 2025, 03:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »