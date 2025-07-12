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Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. У ОВА розповіли про наслідки

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, вночі російські військові обстріляли Нікопольщину з артилерії та безпілотників. Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади.

Уже вранці росіяни атакували керованими авіабомбами Великомихайлівську громаду. Загинули двоє людей. Загорілось авто. Крім того, в лікарні помер чоловік, який 11 липня отримав поранення внаслідок обстрілів. Згодом Сергій Лисак поділився ще однією трагічною новиною.

У Нікополі внаслідок обстрілу російської артилерії загинула 27-річна жінка. Також двоє місцевих жителів постраждали: це 86-річна жінка та 35-річний чоловік, якого госпіталізували.

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, лінії електропередач.

Нагадаємо, що у Львові внаслідок обстрілу постраждали корпуси Львівської політехніки. Вибило близько 100 вікон.