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Одна зі шкіл у Запоріжжі стала повністю незалежна щодо електроенергії. Тепер навіть під час відключень світла учні цього не відчують

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

В одній зі шкіл Запоріжжя встановили сонячну електростанцію. Тепер заклад освіти зможе працювати завжди, незалежно від того, яка ситуація в енергосистемі.

Тепер у школі є сонячні панелі, акумулятори, генератор і зовнішнє живлення. Також облаштували "Пункт незламності". Це перший подібний заклад в області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харкові є унікальний проєкт щодо підземного дитячого садочку на 500 дітей. Влада планує звертатися до Кабміну, щоб почати реалізовувати цю ідею. Крім того, в місті вже є школи, які працюють під землею.