"Пакунок школяра": як батькам першачків отримати 5000 грн від держави
Уряд України ухвалив нову соціальну ініціативу, яка має полегшити фінансове навантаження на батьків перед початком навчального року
Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв 7 липня, передає RegioNews.
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2025 році стартує державна програма підтримки під назвою "Пакунок школяра".
В рамках цієї програми родини, чиї діти вперше підуть до школи та будуть займатися в офлайн-режимі, зможуть отримати одноразову безготівкову допомогу у розмірі 5000 гривень. Гроші можна буде витратити лише на визначені товари - зокрема канцелярське приладдя, дитячий одяг, взуття та книжки.
Це важливо! Розраховуватися коштами можна буде лише у торгових точках, що підключені до відповідної системи.
Заявку на отримання допомоги планується подавати через застосунок "Дія". Це дозволить уникнути черг, паперової тяганини та зайвих довідок. Водночас у Мінсоцполітики обіцяють найближчим часом оприлюднити детальні умови участі в програмі та дату початку прийому заявок.
У Кабміні зазначають, що виплата не впливатиме на розмір субсидій чи інших соціальних допомог, а сама ініціатива є частиною ширшої стратегії з підтримки українських родин.
Нагадаємо, у "Дія" вже почали приймати звіти від ФОП: кому треба встигнути до серпня.