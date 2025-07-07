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07 липня 2025, 16:57

"Пакунок школяра": як батькам першачків отримати 5000 грн від держави

07 липня 2025, 16:57
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фото: ілюстративне
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Уряд України ухвалив нову соціальну ініціативу, яка має полегшити фінансове навантаження на батьків перед початком навчального року

Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв 7 липня, передає RegioNews.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2025 році стартує державна програма підтримки під назвою "Пакунок школяра".

В рамках цієї програми родини, чиї діти вперше підуть до школи та будуть займатися в офлайн-режимі, зможуть отримати одноразову безготівкову допомогу у розмірі 5000 гривень. Гроші можна буде витратити лише на визначені товари - зокрема канцелярське приладдя, дитячий одяг, взуття та книжки.

Це важливо! Розраховуватися коштами можна буде лише у торгових точках, що підключені до відповідної системи.

Заявку на отримання допомоги планується подавати через застосунок "Дія". Це дозволить уникнути черг, паперової тяганини та зайвих довідок. Водночас у Мінсоцполітики обіцяють найближчим часом оприлюднити детальні умови участі в програмі та дату початку прийому заявок.

У Кабміні зазначають, що виплата не впливатиме на розмір субсидій чи інших соціальних допомог, а сама ініціатива є частиною ширшої стратегії з підтримки українських родин.

Нагадаємо, у "Дія" вже почали приймати звіти від ФОП: кому треба встигнути до серпня.

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