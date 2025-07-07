В реке на Запорожье утонул мужчина

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Очередное трагическое событие на водоеме произошло 5 июля в Запорожском районе. Утопленником оказался местный рыбак

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

Мужчина утонул на реке Вольнянка. Его тело было обнаружено на расстоянии около 20 метров от берега. Водолазы достали 63-летнего утопленника из воды. Тело передали сотрудникам полиции.

"В ходе предварительного расследования выяснилось, что накануне трагедии мужчина ушел на рыбалку и не вернулся", - говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.