На Чернігівщині російський дрон поранив листоношу: він у лікарні

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Росіяни вдарили FPV-дроном по прикордонному селу Новгород-Сіверської громади. Постраждав 49-річний чоловік із Сумщини, який саме розвозив пошту

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, чоловік зазнав уламкових поранень — наразі перебуває в лікарні. Його автомобіль пошкоджено.

За інформацією обласної влади, лише за минулу добу російські війська здійснили 28 обстрілів по 15 населених пунктах Чернігівської області. Агресор застосовував артилерію, міномети, ударні та FPV-дрони.

Унаслідок обстрілів пошкоджені або зруйновані житлові будинки, адміністративна будівля та господарські споруди в громадах поблизу кордону — зокрема, в Новгород-Сіверській і Семенівській.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по шести населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 15 отримали поранення, серед них — двоє дітей.