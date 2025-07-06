Ночью оккупанты атаковали Запорожье и район: пострадала женщина

фото: Запорожская ОВА

Сегодня ночью россияне атаковали Запорожье и Запорожский район шестью "шахедами". В результате вражеских обстрелов есть повреждения, произошел пожар

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Из-за вражеской атаки повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия. Ликвидация последствий обстрелов продолжается.

"Один из ударов пришелся по селу Юрковка. Там поврежден дом. В результате ночной атаки россиян получила ранения 89-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.