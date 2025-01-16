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16 січня 2025, 19:45

В "Азові" показали відео допиту полоненого ескімоса

16 січня 2025, 19:45
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скріншот із відео
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У полон до бійців 12 бригади спецпризначення "Азов" потрапив російський військових - представник народу ескімосів.

Бригада опублікувала відео допиту полоненого окупанта, передає RegioNews.

Військовослужбовця окупаційної армії взяли у полон на Торецькому напрямку фронту.

Чоловік поскаржився на зверхнє ставлення до корінних народів з боку колег у російській армії.

Нагадаємо, 15 січня відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною. В рамках обміну були звільнені 25 українців.

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