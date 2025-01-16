В "Азові" показали відео допиту полоненого ескімоса
У полон до бійців 12 бригади спецпризначення "Азов" потрапив російський військових - представник народу ескімосів.
Бригада опублікувала відео допиту полоненого окупанта, передає RegioNews.
Військовослужбовця окупаційної армії взяли у полон на Торецькому напрямку фронту.
Чоловік поскаржився на зверхнє ставлення до корінних народів з боку колег у російській армії.
Нагадаємо, 15 січня відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною. В рамках обміну були звільнені 25 українців.
Росіяни з безпілотника атакували комунальників у ХерсоніВсі новини »
16 січня 2025, 17:13Атака на Київ: уламки дронів виявили в п’яти районах столиці
16 січня 2025, 16:45На Полтавщині школи і садочки не працюватимуть 17 січня через загрозу обстрілу: що відомо
16 січня 2025, 16:12
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
На Хмельниччині судитимуть жінку, яка зробила собі фіктивну меддовідку та вивезла сина за кордон
16 січня 2025, 20:48У поліції розкрили подробиці про організацію вбивства Фаріон
16 січня 2025, 20:12У Рівному під час ремонту обвалилася стіна будівлі, загинув чоловік
16 січня 2025, 19:26Двоє підлітків влаштували вибух на паркінгу у Києві
16 січня 2025, 19:04"Це фільтрація населення": нардеп розкритикував дії ТЦК у Харкові
16 січня 2025, 18:53Боротьба УПЦ МП за Єлецький монастир у Чернігові: Верховний суд ухвалив остаточне рішення
16 січня 2025, 18:52У чиновниці Івано-Франківської податкової конфіскують люксове авто вартістю майже 3 млн грн
16 січня 2025, 18:18Порошенко заявив, що його не випустили за кордон у відрядження: Стефанчук відреагував
16 січня 2025, 18:02На Закарпатті виявили злочинну групу, яка нелегально переправляла українців за кордон
16 січня 2025, 17:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »