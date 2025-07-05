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Во время штурмовых действий в Запорожском направлении бойцы подразделения ГУР Легиона "Свобода России" взяли в плен иностранного наемника - Кехинде Олувагбемилеке

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.

Мужчина является студентом Московской высшей школы экономики, попавшим в войну под предлогом "быстрого заработка" и "безопасной службы". Он служил в составе 503 гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил России.

По словам пленника, командование РФ обещало "легкую прогулку" и поддержку на позициях, однако вместо этого бросили его в "мясной штурм".

Напомним, в феврале украинские военные в Донецкой области взяли в плен российского военного РФ, родом из Западной Африки.

Ранее сообщалось, что в плен к бойцам 12 бригады спецназначения "Азов" попал российский военный - представитель народа эскимосов.