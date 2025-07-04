На Запорожье ВСУ устроили охоту на операторов российских БпЛА
Силы обороны Украины устроили месячник уничтожения российских дроводов. Комплексная операция получила название "Дроноцид"
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что на протяжении операции "Дроноцид" на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест обитания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников.
На оккупантов охотились Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128-я ОГШБр, 128-я ОБр ТРО, подразделение Flying Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТГ "Запорожье" и ОСГВ "Таврия".
"Уничтожены и повреждены ― 42 объекта, где заседали российские убийцы. На видео ― уникальные кадры превращения в молекулы позиций с московитами-летунами", ― говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы ГУР успешно атаковали поезд российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области. Защитники сожгли цистерны с горючим, предназначенным для армии РФ.