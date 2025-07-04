скриншот с видео

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что на протяжении операции "Дроноцид" на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест обитания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников.

На оккупантов охотились Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128-я ОГШБр, 128-я ОБр ТРО, подразделение Flying Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТГ "Запорожье" и ОСГВ "Таврия".

"Уничтожены и повреждены ― 42 объекта, где заседали российские убийцы. На видео ― уникальные кадры превращения в молекулы позиций с московитами-летунами", ― говорится в сообщении.