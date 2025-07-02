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02 липня 2025, 14:33

Експравоохоронця із Запоріжжя судитимуть за виправдання війни рф проти України

02 липня 2025, 14:33
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фото: ілюстративне
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Колишнього працівника правоохоронних органів із Запорізької області судитимуть за публічне виправдовування агресії Росії проти України та поширення забороненої символіки

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

У Запорізькій області завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, якого звинувачують у публічному виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Після звільнення зі служби чоловік працював радником керівника однієї з філій державного підприємства. За матеріалами Державного бюро розслідувань обвинувальний акт вже скеровано до суду для розгляду по суті.

Слідчі, у тісній співпраці зі співробітниками Служби безпеки України, встановили: чоловік активно поширював у відкритому доступі матеріали, які заперечують факт агресії рф, виправдовують її дії та прославляють російських військових. У своїх публікаціях він також намагався переконати інших у начебто правомірності вторгнення.

Окрему увагу слідство звернуло на використання соцмереж. Зокрема, через вебсервіс Pinterest підозрюваний розповсюджував заборонену символіку радянського тоталітарного режиму, а також прапори та емблеми колишніх союзних республік, що є порушенням чинного українського законодавства.

Наразі колишній правоохоронець відповідатиме перед судом за вчинення дій, передбачених Кримінальним кодексом України.

Раніше повідомлялося, паломницю з Дніпра, яка виправдовувала агресію РФ, відправлять у в'язницю.

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