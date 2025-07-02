Експравоохоронця із Запоріжжя судитимуть за виправдання війни рф проти України
Колишнього працівника правоохоронних органів із Запорізької області судитимуть за публічне виправдовування агресії Росії проти України та поширення забороненої символіки
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.
У Запорізькій області завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, якого звинувачують у публічному виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Після звільнення зі служби чоловік працював радником керівника однієї з філій державного підприємства. За матеріалами Державного бюро розслідувань обвинувальний акт вже скеровано до суду для розгляду по суті.
Слідчі, у тісній співпраці зі співробітниками Служби безпеки України, встановили: чоловік активно поширював у відкритому доступі матеріали, які заперечують факт агресії рф, виправдовують її дії та прославляють російських військових. У своїх публікаціях він також намагався переконати інших у начебто правомірності вторгнення.
Окрему увагу слідство звернуло на використання соцмереж. Зокрема, через вебсервіс Pinterest підозрюваний розповсюджував заборонену символіку радянського тоталітарного режиму, а також прапори та емблеми колишніх союзних республік, що є порушенням чинного українського законодавства.
Наразі колишній правоохоронець відповідатиме перед судом за вчинення дій, передбачених Кримінальним кодексом України.
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